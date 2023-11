Ibrahimovic, il figlio Vincent convocato per la prima volta in Nazionale U16

Notizia felice per la famiglia Ibrahimovic. Il secondogenito del fuoriclasse di Milan, Inter e Juventus tra le altre è stato convocato in Nazionale. Si tratta di Vincent Ibrahimovic, classe 2008 che occupa il ruolo di attaccante. Al momento milita per le giovanili del Milan dove, per un motivo o per un altro, pare abbia attirato gli occhi anche in Svezia. Dunque la chiamata del C.t. Axel Kjäll per una selezione. È stato lo stesso allenatore a rendere ufficiale la convocazione con il 15enne che presto si unirà ad un gruppo composto da altri 66 giocatori a Bosön e farà parte di uno stage con gli U16. "Non vedo l'ora di incontrarlo, lui e gli altri 66. Lo vedo molto bene come un trequartista molto bravo con i passaggi, intelligente ad orientarsi all'interno del terreno di gioco ed un buon rifinitore". Una buona opportunità per mostrare di avere la stoffa del talento nonostante la giovane età, la stessa del padre.