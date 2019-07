Ibrahimovic non ha dubbi: “Pogba? Se vuole andare via dal Manchester United è giusto lasciarlo partire…”

A margine dell’All-Star game della MLS ad Orlando, Zlatan Ibrahimovic, attaccante dei LA Galaxy ha parlato anche di una sua ex squadra: il Manchester United. In modo particolare lo svedese si è soffermato sulla situazione di Paul Pogba. Il centrocampista è al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero scontento e desideroso di partire – Real Madrid e Juventus le mete più probabili -.

Per Ibrahimovic si tratta di un qualcosa di comune nel mondo del calcio ma che necessita di un’attenta analisi. Sia nei confronti del giocatore, sia rispetto alla volontà e alla necessità del club. Come riporta la BBC, l’attaccante ha detto: “Parliamo di una situazione complicata. Se Pogba vuole andare via, da qualche altra parte, il club dovrebbe lasciarlo andare. Non avrebbe senso da parte del Manchester United tenerlo. Bisognerebbe cercare qualcuno che vuole stare in quel club. Lo spogliatoio, tra compagni, c’è rispetto perché si capisce molto di più tra giocatori la situazione. Sono professionisti e comprendono. Quello che c’è da capire lo deve fare la società. Devono capire se tenere un giocatore che magari non vuole restare e cosa può succedere se resta”.