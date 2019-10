Ibrahimovic: “Per adesso penso a rispettare il contratto con i Galaxy, poi vedremo…”

Malgrado abbia recentemente compiuto38 anni, Zlatan Ibrahimovic continua a fare la differenza nel campionato di Major League Soccer con la magia dei Los Angeles Galaxy. Il suo contratto con il club statunitense scadrà però il prossimo 31 dicembre, con numerosi rumors attorno al suo futuro che si sono diffusi in queste settimane. Per l’attaccante svedese è stato ipotizzato un ritorno in Europa, con un interesse che sarebbe stato manifestato anche dall’Inter di Antonio Conte.

FUTURO – A prendere parola sull’argomento, ai microfoni di Eurosport, è stato lo stesso Ibrahimovic: “Voglio rispettare l’accordo preso con i Los Angeles e fino a che non scadrà il contratto non penserò ad altro. Poi vedremo cosa accadrà nel 2020: al momento non ho preso alcuna decisione”.