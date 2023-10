Ibrahimovic senza peli sulla lingua: “Guardiola? Un codardo senza pa**e”

Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare del suo passato, in particolare della complicata esperienza al Barcellona, concentrandosi su cosa non ha funzionato. L'attaccante ha sempre parlato di essersi sentito oppresso, dall'ambiente come dall'allenatore. E proprio a quest'ultimo punta il dito, definendo così Pep Guardiola: "Codardo , gliel'ho urlato: Non hai nemmeno un pò di pa**e" ha dichiarato ad un'intervista concessa al giornalista britannico Piers Morgan.

GUARDIOLA: "A Barcellona non avevo più libertà di muovermi in campo come volevo io e ne avevo maledettamente bisogno, era quella la mia chiave per avere successo". A questo discorso si è poi aggiunto il divieto dell'allenatore sulla Ferrari, cui Ibra ammette di aver "completamente perso la testa". "Cosa ho fatto? Ovviamente ho portato la mia fo***ta Ferrari. Poi gli ho urlato contro: "Non sei nessuno, str***o. Per me puoi andare all'inferno". A quel punto l'ex attaccante dichiara di aver capito: "Mi aspettavo che Guardiola mi dicesse qualcosa in risposta, ma nulla. È solo un codardo senza spina dorsale e spero non rovini Haaland come fece con me".