Ibrahimovic, si proclama il migliore della storia della MLS poi polemizza col giornalista: “Mi hai visto giocare questi due anni?…”

Verrebbe da dire, sempre il solito Ibrahimovic. Ed è proprio così, lo svedese si è reso protagonista di un altro botta e risposta in pieno stile Zlatan nei confronti di alcuni giornalisti. L’attaccante dei LA Galaxy, dopo la tripletta incredibile che gli ha regalato il record del maggior numero di gol messi a segno con la maglia del club di Los Angeles in una sola stagione (26), è stato intervistato dalla stampa e, come di consueto, non si è trattenuto dal dare risposte un po’ sopra le righe.

IL MIGLIORE – “Sono il miglior giocatore della storia della MLS”, ha detto Ibrahimovic. Ma alla domanda del giornalista che gli chiedeva perché potesse dire cose così, il centravanti ha risposto in malo modo: “Mi hai visto giocare in questi due anni oppure in Svezia non trasmettono le mie partite?”. Ancora più acceso il confronto successivo con un collega messicano: “Non pensi di dover vincere la Champions prima di dire di essere il migliore?”, ha chiesto il giornalista. E Ibrahimovic: “No, perché io l’ho giocata e ho provato a vincere. Ma sei messicano, non mi stupisce abbia fatto questa domanda…”.