Ibrahimovic, siparietto con un giornalista: “Se Ancelotti mi ha chiamato? Tutti mi chiamano, anche tu vuoi il mio numero?”

Zlatan Ibrahimovic non si smentisce mai. L’attaccante svedese dei LA Galaxy, dopo il successo contro il Minnesota, è atteso dal doppio big match contro i LAFC in quello che si annuncia un derby incandescente valido per la semifinale di Western Conference di MLS.

Nonostante la grande tensione, Ibrahimovic si è fermato a parlare con alcuni giornalisti e ha dato vita ad un simpatico siparietto con uno di loro. Alle domande sul mercato, lo svedese ha risposto: “Se mi ha chiamato Ancelotti? Tutti mi chiamano, vuoi anche tu il mio numero?“. Pronta la risposta del cronista: “Mi piacerebbe, più che altro vorrei rimanessi qui a Los Angeles…”. Il centravanti ha gradito la risposta e prima ha scherzato annunciandogli che gli avrebbe dato il numero e poi ha detto: “Grazie davvero, lo apprezzo molto”.