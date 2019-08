Ibrahimovic tiene a galla i LA Galaxy: doppietta e pari con un uomo in meno per tutta la gara

Sotto di un uomo i LA Galaxy si affidano a Zlatan Ibrahimovic. E lo svedese risponde, ancora una volta, presente. Doppietta e pareggio finale nel difficile, per come si era messo, match casalingo contro i Seattle Sounders.

Il cartellino rosso ricevuto da Steres al sesto minuto di gioco, ha creato non pochi problemi alla squadra dello svedese, ma il bomber di Malmo ci ha messo del suo per tenere a galla la squadra. Nel momento del bisogno, sotto di una rete, con un colpo di testa poderoso Ibrahimovic ha trovato il gol dell’1-1 allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, poi, con un calcio di rigore, è lo stesso attaccante a portare in avanti nel punteggio la squadra. Nulla da fare, a meno di dieci minuti dalla fine, quando una sfortunata autorete di Skjelvik ha portato il risultato sul 2-2 finale.

Al termine del match, Ibrahimovic si è detto comunque soddisfatto per come si era messa la partita: “Abbiamo mostrato un grande spirito. Giocare con l’uomo in meno per tutta la gara non è facile. Siamo stati bravi. Potevamo anche vincere se non avessimo commesso alcuni errori. Peccato, ma oggi siamo stati davvero bravi e fatto vedere a tutti il nostro grande spirito”.