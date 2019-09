Icardi al Psg, Maxi Lopez fa gli auguri a…Neymar

Mauro Icardi è un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Ieri la firma dopo una giornata ricca di colpi di scena. L’argentino lascia l’Inter e si accomoda nel club campione di Francia.

Un trasferimento che ha mosso diverse reazioni, compresa quella di chi, con Icardi, non ha più un bel rapporto per ovvi e noti motivi, Maxi Lopez.

Nel giorno della firma dell’ex capitano dell’Inter al Psg, infatti, Maxi Lopez ex marito di Wanda Nara ed ex amico di Icardi, è intervenuto sul proprio profilo Instagram per dedicare un pensiero a Neymar, casualmente diventato compagno di squadra proprio di Icardi. “Fratello, chi ti conosce sa che sei una persona umile, disponibile e semplice. Sei nel club che sei, sarai sempre uno dei migliori della storia”, ha scritto Maxi Lopez a O’Ney.

Provocazione o semplice coincidenza? La foto ha già fatto il giro del web scatenando diverse reazioni con i più maliziosi che hanno, ovviamente, pensato ad una frecciata per Icardi.