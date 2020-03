Icardi, ci risiamo. L’argentino ai ferri corti con due big dello spogliatoio

Il matrimonio tra Icardi e il PSG sembrava essere iniziato nel migliore dei modi. L’argentino nella prima parte di stagione segnava con una certa regolarità e le scorie del finale di stagione con l’Inter sembravano ormai alle spalle. Da dicembre in poi qualcosa però si è rotto e l’attaccante non è più riuscito a garantire gol alla sua squadra. Le prime critiche sono arrivate proprio dal suo allenatore che aveva poi relegato in panchina Icardi.

ROTTURA – Una mossa che ha rotto completamente i rapporti tra i due. Tuchel in diverse occasioni ha punzecchiato il suo attaccante che ora però sarebbe ai ferri corti anche con altre due personalità importanti dello spogliatoio. Si tratta di Neymar e Mbappé. Secondo quanto riporta L’Equipe l’argentino non avrebbe più rapporti con i due e questo potrebbe complicare ancora di più i piani per il riscatto del giocatore. Icardi ormai sembra essere sempre più lontano da Parigi.