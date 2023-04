Icardi definisce “rapina” il KO col Basaksehir e viene multato dalla TFF

Il post dell'attaccante sui social successivamente alla sconfitta per 2-3 gli costerà una multa da 7500 euro

Mauro Icardi continua a far parlare di sé e lo fa tramite social. Successivamente alla sconfitta del Galatasaray in Coppa di Turchia contro il Basaksehir, l'ex attaccante dell'Inter ha postato sui propri media un messaggio in cui ha definito il match "Rapina dell'anno". Riferimento chiaro all'operato del direttore di gara, il quale con l'ausilio del VAR ha annullato due reti alla squadra dell'argentino. Il giocatore è stato quindi multato dalla TFF (Federazione calcistica della Turchia) con un ammenda da 7.500 euro, mentre il post è stato prontamente cancellato.