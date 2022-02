Icardi, il gossip disturba: per Opta diventa ‘fantasma’…

Non un bel momento per Maurito

Tra un allenamento e l'altro col Psg , una foto social e un po' di solito gossip per la sua situazione sentimentale con Wanda Nara, Mauro Icardi ha anche ritrovato il campo dove, in Coppa di Francia lunedì sera, è stato schierato come titolare contro il Nizza. Un'apparizione praticamente "nulla" che gli è valso voti bassissimi in pagella e anche un appellativo decisamente negativo da parte del noto raccoglitore di dati sul mondo del calcio Opta.

Ebbene sì, perché a distanza di alcune ore da quella gara, fanno ancora parlare i numeri dell'ex capitano dell'Inter nell'ultima sfida disputata. Come riportato con un tweet da Opta, la società di elaborazione dei dati sportivi, infatti, "Mauro Icardi ha toccato solo 6 palloni contro il Nizza, il peggior numero totale per un giocatore del Psg che ha giocato più di 45 minuti da quando Opta elabora i dati in tutte le competizioni (2014/15)". Il messaggio si conclude con una parola, come sempre accade, e in questo caso è stata "Fantasma".