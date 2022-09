Icardi promette gol al Galatasaray: “Stupito dall’affetto dei tifosi spero di ripagarli”

Prime parole ufficiali per il bomber argentino trasferitosi in Turchia.

Prime parole ufficiali per Mauro Icardi da nuovo calciatore del Galatasaray . Il bomber argentino è passato in Turchia in prestito dal Psg ed è pronto a mettersi a disposizione della squadra e lasciare il segno a suon di gol.

Sul sito ufficiale del club è possibile leggere le primissime dichiarazioni: "Vorrei ringraziare i nostri fan per avermi dato questo bellissimo benvenuto. Io e la mia famiglia siamo rimasti molto colpiti. È stato un benvenuto incredibile. Sono rimasto molto colpito dal fatto che abbiano mostrato un tale amore non appena sono arrivati", ha detto Icardi.

Sul suo passaggio in Turchia: "Ho ricevuto molte offerte quest'estate. Abbiamo avuto lunghi dialoghi con il signor Erden, lui ha fatto tutto il possibile. Sono così felice di essere finalmente qui”. Sul suo feeling col gol: "Quando giocavo per il PSG ed ero venuto qui e ho segnato un gol in questo stadio. Al momento difenderò la maglia del Galatasaray e spero di continuare a segnare qui e condividere le mie gioie da gol per il Galatasaray".