Icardi, svolta per l’approdo al Galatasaray: i dettagli

In Turchia il calciomercato chiuderà nella giornata di domani. In questo penultimo giorno di mercato turco, il Galatasaray sta chiudendo la trattativa con il Paris Saint-Germain per l'arrivo di Mauro Icardi. In mattinata sono proseguiti i contatti per sistemare gli ultimi dettagli tra le due società, prima di chiudere per il trasferimento dell'attaccante argentino in prestito secco. Come riferisce Sky Sport, il contatto decisivo tra Psg e Galatasaray è previsto alle 15, con il club turco che spera di ottenere il via libera per far partire l'argentino alla volta di Istanbul nel pomeriggio.