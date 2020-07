Icardi: “Tocco pochi palloni al Psg? Non mi interessa, l’importante è sapere che farò gol…”

Non solo le parole su Neymar e quelle piuttosto ambiziose sulla Champions League. Mauro Icardi ha parlato anche della sua esperienza al Paris Saint-Germain, dal rapporto con il tecnico Thomas Tuchel al suo modo di giocare per la squadra. Spesso criticato per i pochi palloni toccati durante le partite, l’argentino si è detto sereno del suo stile di gioco al quale, a detta sua, era già abituato anche in Italia.

Icardi: “Pochi palloni toccati? Conta fare gol”

Ai microfoni di France Football, l’attaccante argentino ex Inter ha fatto capire che il dato sui pochi palloni toccati non è qualcosa che lo preoccupa. Anzi. Nella sua mente l’unico pensiero è fare gol e per un centravanti non potrebbe essere altrimenti. “Non guardo mai le statistiche. C’è solo una cosa che mi interessa, ovvero segnare quando mi arriva il pallone”, ha spiegato Icardi senza problemi. “Se tocco la palla molto o poco, non mi interessa. Se per me è frustrante? No, a volte tocco pochi palloni e gioco bene. Anche in Italia per me era così, ero già abituato: sapevo che ad un certo punto un’opportunità per segnare l’avrei avuta. Quindi cerco in ogni momento di rimanere concentrato per fare gol, qualunque cosa accada durante la partite. È lo stesso ovunque, lo sento da quando ho iniziato a giocare. Questo è il mio modo vedere il calcio. Fino ad oggi mi è andata discretamente, quindi non cambierò di certo adesso“. Infine sul suo rapporto con il tecnico Thomas Tuchel: “In un certo senso mi ha dato le chiavi del Psg”, ha spiegato l’argentino. “Dico così perché appena sono arrivato mi ha immediatamente dato una possibilità. Entrambi parliamo molto. Mi dice come vede le cose, mi dà molti consigli per migliorare. Abbiamo indubbiamente un ottimo rapporto”.

