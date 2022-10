Icardi-Wanda Nara, lei chiede soldi al club lui li blocca: “Non è la mia agente”

Volano gli stracci e non solo tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Oggi una nuova pagina che di gossip ha ben poco visto che in ballo ci sono interessi e soldi. Come riporta il media turco Hurriyet.com.tr la modella argentina, in qualità di agente dell'ex marito, avrebbe emesso una fattura da 1 milione di euro per il trasferimento di Icardi al Galatasaray. Una mossa che ha spiazzato tutti ma sempre secondo i media turchi, il calciatore ha dichiarato che Wanda Nara non è sua agente ed ha respinto la richiesta, sostenendo che è illegale. Inizia da oggi una vera battaglia legale tra i due anche sul piano professionale oltre che familiare.