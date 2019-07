ICC, all’Atletico il derby di Madrid: schiantato il Real 7-3

Succede di tutto nel New Jersey nel primo derby stagionale tra Atletico Madrid e Real Madrid valido per l‘International Champions Cup. Una gara decisamente vivace che ha visto i Colchoneros strapazzare i rivali di sempre e portarsi sul 5-0 già al termine del primo tempo. Nella ripresa ancora due reti per gli uomini di Simeone. Niente da fare per i galacticos di Zidane, autori di tre gol inutili.

Vero protagonista del match, Diego Costa autore di 4 gol. A segno anche la stellina Joao Felix,Vitolo e Correa, trequartista in orbita Milan. Per il Real Madrid non sono serviti i gol di Nacho, Benzema e Javier Hernandez Carrera. Nel finale rosso per l’attaccante spagnolo dell’Atletico che si è fatto coinvolgere in una rissa con Dani Carvajal, anche lui mandato fuori dal direttore di gara.