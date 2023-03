IFAB, cambiamenti a partire da luglio: ecco le nuove regole

L’IFAB è un organo internazionale istituito a Londra nel 1886, composto da soli otto membri ed è indipendente dalla FIFA a partire dal gennaio 2014. Alcune delle modifiche principali riguarderanno i portieri che, durante i calci di rigore, dovranno comportarsi in modo consono da non distrarre, in maniera troppo accentuata, il tiratore avversario. Scelta che è stata decisa dopo quanto successo nella finale del Mondiale in Qatar con Martinez che ha provato più volte a sconcentrare i tiratori della Francia.