Ighalo, finisce il sogno: “Addio Manchester United, sarò per sempre un Red Devils…”

Termina l’avventura al Manchester United di Odion Jude Ighalo, attaccante di proprietà dello Shanghai Shenhua, club della SuperLeague cinese, che farà ritorno in Asia per volere del club lasciando dunque i Red Devils. Dopo essere arrivato il 31 gennaio 2020 e aver visto il suo contratto rinnovato fino al gennaio 2021, il centravanti che si era distinto anche per diversi gol e buone prestazioni, ha annunciato che dovrà lasciare l’Inghilterra e la Premier League.

Ighalo: l’addio social

Un sogno che termina, non senza emozioni. Lo stesso giocatore ha pubblicato una storia su Instagram molto sentita: “Devo dire che è così difficile veder finire il proprio sogno. Ma grazie a Dio per avermi aiutato ad esaudire il sogno della mia vita di indossare la maglia del Manchester United e rappresentare questo grande club”, ha scritto Ighalo sul noto social. “Al mister dico grazie per aver creduto in me quando molti non lo hanno fatto, ai grandissimi compagni di squadra che mi mancheranno. Prego che vinciate la Premier e l’FA Cup. Ai più grandi tifosi nel mondo, mi mancherete, sento la vostra voce che ci incoraggia da lontano”. “Sono ancora – conclude – e resterò per sempre un tifoso del Manchester United. Una volta un Red, Red per sempre. Grazie Manchester United e che Dio vi benedica”.