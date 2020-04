Ighalo non ha dubbi: “Manchester United tornerà grande grazie a Pogba, Bruno Fernandes e Rashford…”

Il neo arrivato in casa Manchester United ha voglia di essere protagonista e di portare di nuovo in alto il suo club. Odion Ighalo, bomber classe ’89, è sicuro che grazie soprattutto a tre giocatori i Red Devils tornernanno grandi.

Parlando a Goal il centravanti nigeriano ha nominato i tre pilastri che saranno decisivi: “Paul Pogba sta lavorando duramente dopo l’infortunio per avere l’doneità fisica e posso solo immaginare quando tornerà, la forza che avremo a centrocampo. Con Paul e Bruno Fernandes si vedrà un’altra squadra”, ha detto Ighalo che poi parla anche dei colleghi di reparto. “Anche Rushford sta tornando. Con loro, il Manchester United sarà di nuovo fantastico, vincerà le partite settimana dopo settimana. Pogba è un giocatore meraviglioso e per me sarà un onore giocare accanto a lui”. L’attaccante, arrivato nella scorsa finestra di mercato, infatti, non ha ancora avuto modo di giocare con Pogba fermo ai box da diverse settimane.