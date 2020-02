Ighalo non si allena con i compagni, ma Solskjaer lo convoca per il Chelsea

Nonostante i suoi allenamenti in solitaria Ighalo prenderà parte alla trasferta di Londra con i suoi nuovi compagni. L’ex attaccante del Watford è stato prelevato a gennaio dallo Shangai Shenua. Per questo motivo il giocatore ha dovuto saltare anche il mini ritiro estivo di Marbella. Ighalo infatti ha dovuto seguire le restrizioni anti-Coronavirus che non gli permettevano di lasciare l’Inghilterra prima dei 14 giorni.

PRONTO – “Un attaccante viene gettato nella mischia e molto probabilmente anche lui dovrà entrare dalla panchina e regalarci qualche gol”. Queste le parole di Solskjaer durante la conferenza stampa pre partita. “Viaggerà con noi e farà parte del gruppo. Il periodo di 14 giorni è terminato. Ora lo valuteremo in campo”.