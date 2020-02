Ighalo primo gol e dedica alla sorella: “Un sogno. Adesso inizia la mia carriera da bomber al Manchester United…”

Lo aveva detto in precedenza e adesso ha mantenuto la parola. Odion Ighalo ha realizzato la sua prima rete con la maglia del Manchester United e l’ha dedicata a sua sorella, grande tifosa dei Red Devils, scomparsa a dicembre.

L’attaccante ha segnato in Europa League nel roboante 5-0 degli uomini di Solskjaer contro il Brugge. Un gol importante che, come lui stesso ha affermato a BT Sport, è solo il primo di una lunga serie: “Per me è un grande momento. Ho aspettato tanto per questo. C’era un po’ di pressione fino ad oggi per il mio primo gol con il Manchester United. Ma adesso posso dire che la mia carriera da goleador dei Red Devils è finalmente iniziata”, ha detto Ighalo. “Ho sempre sognato questo, fin da quando ero piccolo ed eccomi qui”.

DEDICA – Un gol che permette all’attaccante di sbloccarsi, ma anche di poter ricordare la sorella, scomparsa a dicembre. Ighalo, infatti, appena dopo il gol, ha alzato la maglia e ha mostrato il volto della donna. Mani al cielo prima, al cuore dopo. Un bel gesto che ha suggellato un momento davvero speciale. Il primo, si spera per il centravanti, di una lunga serie…