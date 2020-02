Ighalo senza pace per la scomparsa della sorella: “Tifava Manchester United. Adesso non potrà mai vedermi giocare con questa maglia…”

Sarebbero dovuti essere giorni di felicità per l’attaccante Odion Ighalo da poco acquistato dal Manchester United. Invece, il giocatore non ha ancora potuto dire la sua in maglia Red Devils in quanto messo in quarantena per via del Coronavirus.

Il centravanti, infatti, arrivava dall’Asia dallo Shanghai Shenhua e per precauzione è stato obbligato a non rimanere con il resto della squadra. Un problema che si aggiunge alla tristezza per avere da poco perso la sorella Mary, per altro grandissima tifosa del Manchester United. Parlando al Sun, Ighalo ha raccontato il suo stato d’animo: “Provo un dolore enorme. Mary era come una madre per tutti noi, quando ero piccolo si prendeva cura di me. Sto cercando di essere forte come un uomo, ma a volte piango. Mi manca. Mia sorella era una grande tifosa del Manchester United. Siamo cresciuti guardandolo in tv. Suo marito è del Chelsea, e i suoi figli del Manchester City. Ma lei è rimasta fedele ai Red Devils e pregava perché un giorno firmassi per loro. La parte più dolorosa, ora, è che il suo sogno si è avverato. Ma lei non è qui per vederlo”.