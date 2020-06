Ighalo, telenovela conclusa: resta al Manchester United fino al 31 gennaio 2021

Lo aveva chiesto a gran voce in diverse occasioni, adesso Odion Ighalo è stato accontentato. L’attaccante, in prestito al Manchester United dallo Shanghai Shenua, resterà ancora in maglia Red Devils.

Nelle scorse ore sembrava che la società cinese non avesse alcuna intenzione di agevolare la permanenza del bomber in Inghilterra (prevista inizialmente fino al 31 maggio), invece, come annunciato dal club di Manchester si è arrivato ad un accordo. Attraverso un comunicato, lo United ha reso noto che il prestito dallo Shanghai Shenhua dell’attaccante nigeriano Ighalo- in scadenza il 31 maggio – è stato esteso fino al 31 gennaio 2021. Una buonissima notizia per il centravanti che stava iniziando a trovare il feeling giusto con la squadra e con i gol prima dello stop per il coronavirus.