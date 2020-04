Iker Casillas: “Mi piacerebbe tornare al Real, è casa mia”

Tutti gli appassionati di calcio assoceranno sempre il volto di Iker Casillas al Real Madrid. Lo storico portiere dei Blanco ha vinto tutto in carriera, sia con il club sia con la nazionale. Dopo il ritiro, Casillas si è candidato come presidente della federazione calcistica spagnola e allo youtuber portoghese ‘DjMariio’ ha rilasciato un’intervista nella quale ha svelato un suo sogno.

TORNA A CASA – La storica bandiera del club ha rivelato un suo desiderio particolare: “Tornare al Madrid? Magari un giorno, perché no? A me piacerebbe tanto. E’ casa mia. Me ne sono andato 5 anni fa, ma ho vissuto in quel club per 25. Per questo sono sicuro che un giorno ci tornerò“. Probabile quindi un futuro da dirigente per l’ex numero uno che ora però è impegnato a vincere in un altro campo.