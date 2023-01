Il 56enne Miura ex Genoa non si ferma: dopo 24 anni torna in Europa

Incredibile ma vero Kazu Miura, non smette di giocare nonostante stia per spegnere tra un mese 56 candeline. Il giapponese, ex centravanti del Genoa, dopo 24 anni torna in Europa e indosserà la maglia dell’União Desportiva Oliveirense, club di città di Oliveira de Azemeis undecimo nel campionato cadetto del Portogallo. In Italia viene ancora ricordato dai tifosi del Grifone per aver fatto gol nel derby di Genova del 4 dicembre 1994 anche se fu una meteora in maglia rossoblù. Il giapponese che è reduce dall’esperienza al Suzuka Point Getters, nella quarta divisione nipponica, team della Japan Football League allenato da suo fratello Yasutoshi, ha ammesso qualche anno fa all'Equipe che andrà avanti fino alla morte. Miura che ha un paio d’anni più di Marco Van Basten, la stessa età di Baggio, Gascoigne e Caniggia non smette di stupire. Da ricordare che fu Miura a ispirare il personaggio di Oliver Hutton, l'Holly di Holly e Benji.