Il Bangu batte la Fluminense grazie ad un gol di… Roberto Baggio

In famiglia presenti anche i fratelli Caniggia e Romario

La partita tra Fluminense e Bangu è stata giocata lo scorso 28 gennaio, eppure, sta diventando virale in queste ore, l'autore del gol vittoria per la squadra ospite. Il motivo? Il suo nome è... Roberto Baggio .

Nessun errore. Il giocatore del Bangu , match winner della sfida, porta il nome del Divin Codino proprio in onore del mitico calciatore italiano. Una famiglia che, a quanto pare, ha una vera e propria passione per i campionissimi del pallone dato che, come spiegato da Goal , i suoi fratelli si chiamano Caniggia e Romario .

Una passione unica per il calcio e per i campioni tanto da trasmetterla alla propria famiglia in modo, evidentemente, indelebile. Per la cronaca, Roberto Baggio ha deciso la sfida con un bel destro preciso davanti al portiere. Chissà che il nome non aiuti a diventare sempre più forte...