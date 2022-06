Il Barcellona cambia stadio per la stagione 2023-2024: ecco l’annuncio

C'è aria di cambiamento in casa Barcellona . Il club ha attuato una rivoluzione con l'arrivo del nuovo allenatore Xavi : i blaugrana vogliono tornare grandi nel calcio europeo. Oltre le questioni di campo, i catalani pensano anche alle questioni societarie vista la situazione economica non delle migliori. La società sta cercando in tutti modi di risolvere la situazione e nel mentre pensa anche al futuro con la ristrutturazione del Camp Nou.

Per questo motivo, il Barcellona cambierà momentaneamente stadio. I blaugrana, infatti, nella stagione 2023/24 saluteranno il Camp Nou e giocheranno le loro gare interne all’Estadi Olímpic Lluís Companys. Il motivo dello spostamento riguarda Espai Barça, il progetto che comprende il restyling dell'impianto che ospita le gare interne del Barcellona. La conferma dello spostamento, secondo quanto riportato da Sport, è arrivata dallo stesso club e dal Comune di Barcellona, che in una conferenza stampa ha presentato la tabella di marcia che verrà seguita per spostare il tutto nella nuova struttura. L’Estadi Olímpic, comunemente chiamato "Stadio de Montjuïc" in quanto situato sulla collina di Montjuïc, ha una capienza ridotta rispetto al Camp Nou: infatti potranno assistere ai match interni del Barcellona solamente 55.000 spettatori contro i 98.000 del Camp Nou.