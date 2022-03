Il Barcellona celebra l’8 marzo: centrocampo trasformato col simbolo della donna

L'iniziativa del club blaugrana

Nel giorno della festa della donna, il Barcellona ha scelto un modo molto speciale per rendere omaggio a tutte le tifose blaugrana e non. La società ha optato per celebrare in maniera particolare la Giornata internazionale dei diritti della donna, che come ogni 8 marzo sottolinea l’importanza dell’uguaglianza di genere.