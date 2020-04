Il Barcellona cerca sponsor per cambiare nome allo stadio: tra i candidati spunta… Pornhub

Da Camp Nou a… Pornhub Stadium. Chissà se alla fine l’impianto del Barcellona potrà davvero chiamarsi così. L’iniziativa del club catalano, che nelle scorse aveva annunciato l’intenzione di cambiare nome un anno intero, ha raccolto la curiosa candidatura del noto sito hard.

Per contrastare i problemi di tipo economico nati con l’emergenza coronavirus, il club blaugrana aveva deciso di dare vita ad un’asta tra sponsor per rinominare lo storico Camp Nou. Con i soldi ricavati si sarebbe aiutata la comunità catalana. “Vogliamo inviare un messaggio universale: per la prima volta nella storia qualcuno avrà l’opportunità di mettere il proprio nome sul Camp Nou e le entrate andranno a tutta la comunità”, aveva commentato il vicepresidente del Barcellona, Jordi Cardoner.

Tra le diverse spasimanti, come detto, ecco anche Pornbub. La famosa azienda, operante nel settore del porno, ha infatti pubblicato un simpatico tweet nel quale ci fa notare che “Pornhub Stadium”, non suonerebbe affatto male…