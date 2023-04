Il Barcellona fa la “lista” dei cedibili: sul mercato anche tre campioni

Il Barcellona ha necessità di sfoltire la rosa per la prossima sessione di calciomercato estiva. In particolare, i debiti del club sarebbero dovuti ad un monte ingaggi troppo elevato, che vede quindi giocatori inutilizzati da parte di Xavi percepire uno stipendio oltre ogni logica. Così facendo, i blaugrana non riescono a depositare nuovi contratti come quello di Gavi. Secondo quanto riportato da Sport, quindi, l'obiettivo sarebbe quello di liberarsi di determinati pesi nei mesi estivi e l'avvertimento è diretto: nessuno è escluso.