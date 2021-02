Il Barcellona furioso col Var dopo sfida col Siviglia e Suso… prende in giro Pedri sui social

Il fallo commesso da Suso su Jordi Alba al limite dell’area di rigore nel match tra Barcellona e Siviglia in Copa del Rey ha generato molto polemiche nell’ambiente blaugrana. In modo particolare, è il giovane Pedri ad aver rilasciato alcune interviste in cui si lamentava del mancato intervento del VAR che non ha sanzionato col rigore il fallo dell’ex Milan. Per il direttore di gara, infatti, l’intervento è avvenuto fuori dalla zona bollente per la quale si sarebbe potuto concedere il penalty.

La vicenda ha avuto grande risalto sui social dove Suso ha voluto dire la sua in modo molto particolare…

Suso e lo sfottò a Pedri

Diversi giocatori blaugrana hanno infatti contestato la decisione dell’arbitro di non assegnare il rigore dato che, a loro modo di vedere, l’intervento dell’ex Milan sarebbe avvenuto all’interno dell’area di rigore. Le immagini circolare sui social non chiariscono bene mentre sembra molto limpida la posizione… di Suso. Lo spagnolo, infatti, riprendendo le dichiarazioni di Pedri condivise da El Chiringuito, ha risposto con una presa in giro a tutti gli effetti. Diverse emoticon del pianto a testimoniare le lamentele, ormai inutili, da parte del calciatore blaugrana.

Una frecciatina niente male per l’ex Milan che se la vedrà di nuovo sul campo tra qualche giorno con i suoi rivali per il match di ritorno.