Il Barcellona ha messo in vendita “pezzi” di Camp Nou allo store

È tutto vero. IlBarcellona ha messo in vendita pezzi del suo stadio, il famosissimo Camp Nou, che al termine della passata stagione è stato restaurato. Parliamo dell'ultima sfida giocata contro il Maiorca, la stessa che ha poi visto l'addio di Sergio Busquets e Jordi Alba ai colori blaugrana. Proprio in quell'occasione, il club aveva annunciato ai tifosi che avrebbe messo in vendita i vari oggetti rimasti intatti. Come pezzi di rete e di porta, o zolle di campo che il Barça ha custodito in una teca e che ora vuole vendere ai tifosi come "oggetto di memoria". Le vendite hanno preso il via questo venerdì 8 settembre e i prezzi vanno dai 20 euro agli oltre 400. Una buona occasione per i tifosi più sfegatati per conservare in casa un "pezzo" di quello che è uno degli stadi più importanti del panorama calcistico europeo.