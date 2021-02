Il Barcellona rimonta in Copa del Rey, la “citazione” di Griezmann per De Jong: “Ha segnato come Pippo Inzaghi”

Tirano un sospiro di sollievo al Barcellona dopo la remuntada sul Granada e la seguente qualificazione al turno successivo di Copa del Rey. 3-5 per i catalani il risultato finale e il merito è anche di una rete di Frenkie de Jong. Un gol che ha meritato, al termine del match, un’attenzione particolare da parte di Antoine Griezmann.

Griezmann esalta De Jong e cita Pippo Inzaghi

Frenkie De Jong e Antoine Griezmann show in campo e fuori. I due calciatori del Barcellona, insieme a Jordi Alba, sono stati i grandi protagonisti della vittoria esterna per 5-3 (dopo i tempi supplementari) dei blaugrana sul Granada, nel match valido per i quarti di finale di Copa del Rey. Il francese e l’olandese hanno dato spettacolo anche nelle interviste post gara e, come mostrano le immagini condivise sui social dal club catalano, il campione del mondo con la Francia ha avuto modo di chiamare in causa… Pippo Inzaghi, ex attaccante e attuale allenatore del Benevento.

Il tema principale è il gol di De Jong che è valso il momentaneo, ma decisivo, 3-4 per il Barcellona. L’olandese, partendo sul filo del fuorigioco come l’ex attaccante italiano, ha realizzato con un facile tap-in il gol sulla respinta del portiere del Granada. Griezmann ha scherzato proprio su questa rete: “Abbiamo sofferto molto. Dopo aver segnato il 3-2 non so cosa sia successo, ci siamo rilassati e hanno pareggiato. Ma poi Frenkie è apparso alla Pippo Inzaghi per aiutarci a ottenere la qualificazione!“. Tra le risate generali, il duo del Barcellona si è congedato dall’intervista.

L’ex Ajax ha successivamente ringraziato l’amico e compagno per il paragone indubbiamente importante…