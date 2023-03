Il Barcellona rischia l’esclusione dalla prossima Champions League

Il Barcellona rischia di non far parte della prossima edizione di Uefa Champions League. A riportare la notizia è il giornale spagnolo ElConfidencial, il quale è convinto che il club blaugrana rischi grosso a causa del caso Negreira. Il massimo organo del calcio Europeo starebbe infatti pensando di allontanare la squadra di Xavi. Tutto dipende dalla portata delle sanzioni sportive - e conseguentemente economiche - con Ceferin che si sarebbe quindi rivolto alla Federazione Calcistica Spagnola per vederci chiaro.

COS'È IL CASO NEGREIRA - Un polverone che ha coinvolto il Barcellona negli ultimi giorni, oscurando il grande lavoro fatto dalla squadra in campionato che è al comando con ampio distacco dal Real Madrid. Il tutto riguarderebbe un ex arbitro professionista, Enriquez Negreira, il quale è indagato per pagamenti di più di 1,4 milioni di euro alla sua società - la Dasnil 95 - da parte proprio dei blaugrana. I pagamenti sarebbero cessati nel 2018, ma non si ha ancora una data d'inizio. La situazione è molto particolare e tesa in casa Barcellona, per quello che si potrebbe trattare dello scandalo più importante del calcio spagnolo.