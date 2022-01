Il Barcellona rompe definitivamente con Dembelé: ancora out dai convocati

Rottura totale tra le parti

Guerra aperta tra il Barcellona e Ousmane Dembelé dopo le recenti polemiche relative alle diverse visioni da parte di giocatore e società sul futuro. Il calciatore era stato dato per partente in quanto "non concentrato e dedito alla causa blaugrana" anche se, dal canto suo, il francese aveva risposto l'esatto contrario. Una vicenda che dovrà trovare presto una soluzione visto che il mercato chiuderà il 31 gennaio.