Il Barcellona sorride: dal Mondiale arrivano soldi anche grazie a… Messi e Griezmann

La società blaugrana gongola grazie ai due ex in finale nel Mondiale.

Il Barcellona sorriderà e dirà grazie anche a due grandissimi suoi ex calciatori impegnati al Mondiale in Qatar. La società blaugrana, infatti, riceverà una buona spinta finanziaria al termine del torno iridato. Una cifra che sarà attorno ai 3,88 milioni di euro.

Questo, spiega Mundo Deportivo, deriva dal fatto che ben 23 suoi giocatori ed ex giocatori - che hanno militato in Catalogna nelle ultime due stagioni - hanno preso parte alla competizione in Qatar. In un accordo tra l'ECA e la FIFA, quest'ultima dovrà pagare 10.000 euro al giorno ai club per ogni giorno in cui un giocatore che è stato membro del suo club dall'agosto 2020 ad oggi è stato al Mondiale.