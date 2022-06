Il Barcellona vende parte dei diritti tv per 200 milioni

Il Barcellona ha deciso di vendere parte dei suoi diritti televisivi per oltre 200 milioni di euro per aiutare le sue finanze in difficoltà. Il club catalano ha annunciato che la società di investimenti Sixth Street investirà 207,5 milioni di euro in cambio del 10% dei diritti televisivi del campionato spagnolo del club per i prossimi 25 anni. Il Barcellona ha definito l'accordo "un importante passo avanti nel miglioramento delle risorse finanziarie e del posizionamento competitivo del club".