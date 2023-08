Il Bayern batte il Liverpool 4-3 con gol di Krätzig ma a Singapore è calcio spettacolo

Il Bayern ha battuto il Liverpool nell'ultima partita amichevole del tour in Asia della squadra di Tuchel. Gara ricca di gol ed emozioni finita 4-3 per i tedeschi e decisa solo nei secondi finali dal giovane 20enne Frans Krätzig. Bayern che ha iniziato male ed è andato sotto di due reti ma ha chiuso la partita dominando l'avversario. Per la squadra di Klopp in gol Gakpo e van Djik. Prima dell'intervallo la rimonta dei tedeschi con Gnabry e Sane. Nella ripresa Liverpool ancora avanti con Diaz e pareggio di Stanisic che realizza il suo secondo gol in questo tour asiatico. A rompere l'equilibrio il gol del baby Krätzig nei minuti di recupero. Il laterale sinistro è stato uno dei più brillanti della squadra di Tuchel in Asia e visto che Guerrero si infortunato potrebbe prendere il suo posto in squadra. La partita spettacolare Bayern-Liverpool ha entusiasmato il numeroso pubblico di Singapore.