Il Bayern di Tuchel stravince contro il Borussia Dortmund e torna al comando

La 26esima giornata di Bundesliga si prende la scena con il Klassiker tra BayernMonaco e BorussiaDortmund, che vede i padroni di casa stravincere per 4-2. La prima frazione è tutta per i bavaresi, che calano il tris con erroraccio del portiere Kobel che sbaglia il rilancio e la palla di Upamecano scagliata dalla propria metà campo entra in porta. Poi la doppietta di Muller. Al 50' si aggiunge alla festa anche Coman. Emre Can accorcia su calcio di rigore al 72' e nei minuti finali arriva anche la rete della speranza di Malen. Buona la prima per Tuchel quindi, che riporta il Bayern in vetta. I Giallorossi, invece, da qui in poi dovranno faticare se vogliono ambire al titolo.