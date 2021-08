Il Bayern Monaco blinda… Ibrahimovic

Curiosità dalla Germania. I tedeschi del Bayern Monaco prolungano con il giovane Arijon Ibrahimovic

Il Bayern Monaco blinda i suoi gioielli tra cui un certo... Ibrahimovic. No, nessun errore. In queste ore il club tedesco ha fatto sapere attraverso un comunicato di aver prolungato i contratti di due giovani: si tratta dell'attaccante Lucas Copado (17 anni) e del centrocampista... Arijon Ibrahimovic (15).

Quest'ultimo, nativo di Norimberga e di origini kosovare, non può passare inosservato visto il cognome uguale a quello dell'attuale centravanti del Milan. Con Zlatan, però, ha in comune solo quello anche se in Baviera sono in tanti a scommettere forte sul futuro luminoso del giocare. Arijon Ibrahimovic ha giocato nella passata stagione con l'Under 17, segnando anche 2 reti in 9 partite. All'attivo il 15enne può vantare anche due presenze con la nazionale tedesca Under 16.