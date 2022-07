Il Bayern Monaco chiude la porta a CR7, Kahn: “Non si adatta alla nostra filosofia”

Il presidente del Bayern Monaco Oliver Kahn ha chiuso le porte al trasferimento della stella del Manchester United Cristiano Ronaldo ai bavaresi, spiegando che non corrisponde alla "filosofia" del club tedesco. "Abbiamo discusso di questo argomento, altrimenti non avremmo svolto bene il nostro lavoro. Personalmente, penso che Cristiano Ronaldo sia uno dei più grandi calciatori mai esistiti su questo pianeta - ha detto Kahn al quotidiano Bild - Ma siamo giunti alla conclusione che, nonostante tutta la stima che tutti abbiamo per lui, nella situazione attuale non avrebbe corrisposto alla nostra filosofia".