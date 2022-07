Il Bayern Monaco chiude su Lewandowski: “Il Barça risparmi l’offerta, Robert resta”

La telenovela di Robert Lewandowski tiene ancora banco in casa Bayern Monaco. L'attaccante vorrebbe lasciare il club bavarese per provare una nuova esperienza e avrebbe scelto di intraprenderla in Spagna col Barcellona. La società tedesca, però, ha chiuso a una sua partenza: il Bayern vuole infatti che il polacco rispetti il suo contratto che scade a giugno 2023. Il polacco ha già avuto modo di parlare con il tecnico dei catalani Xavi e si vede già con la maglia blaugrana addosso. Il presidente dei bavaresi, Uli Hoeness, però ha qualcosa da obiettare. Il numero uno dei bavaresi ha rilasciato una breve dichiarazione, ripresa dal quotidiano tedesco Bild, che lascia poco spazio all’immaginazione. Queste le sue parole: