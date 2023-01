Il Bayern Monaco non vince più, Muller: “Situazione fastidiosa ma…”

Altro pareggio per i tedeschi che non hanno ancora vinto nel nuovo anno,

In casa Bayern Monaco si parla di crisi. Inevitabile visti i risultati a cui la formazione bavarese aveva abituato e quelli che, attualmente, si stanno concretizzando. Infatti, ennesimo pari per la squadra di Nagelsmann che anche nelle scorse ore non è andata oltre l'1-1 contro l'Eintracht Francoforte. Nel nuovo anno i tedeschi non hanno ancora vinto e Thomas Muller ha commentato questo momento davvero strano per tutto l'ambiente.