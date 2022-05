Il Bayern Monaco si assicura un baby talento italiano: preso Pisano dalla Juve

L'acquisto del baby italiano da parte dei bavaresi

Il Bayern Monaco ha da sempre puntato sui giovani talenti e il club bavarese ha deciso di pescare direttamente dall'Italia. Come riporta il portale di calciomercato Transfermarkt, si tratta di Manuel Pisano, punta della Juventus U17 e della Nazionale per la stessa categoria ha firmato per il Bayern Monaco e si trasferirà in Baviera a partire dalla prossima estate.