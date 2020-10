Il Bayern Monaco vince e mostra i muscoli, Goretzka un po’ troppo: rompe la maglietta e i social si esaltano

Una vittoria sudata per il Bayern Monaco che in Champions League, contro la Lokomotiv Mosca, soffre e trova il successo per 1-2 grazie ai gol di Goretzka e Kimmich. I tedeschi sono riusciti ad imporsi e continuare la loro incredibile striscia positiva in Coppa che dura dalla scorsa edizione. E in questa occasione, è proprio il caso di dirlo, i campioni in carica hanno mostrato i muscoli.

In modo particolare il centrocampista Leon Goretzka, autore per altro di una delle due marcature. In che modo? Proprio facendo vedere i suoi possenti bicipiti.

Goretzka: troppi muscoli e la maglia si rompe

La muscolatura del calciatore dei tedeschi è da tempo stata messa nella lente di ingrandimento dei social che hanno notato come nel corso degli anni, il calciatore si sia letterlamente trasformato a livello fisico. Ora Goretzka è possente e muscoloso, forse anche troppo, almeno per la sua maglia. Non è fuggito agli utenti su Twitter un piccolo dettaglio relativo ai bicipiti del classe 1995. Il giocatore mentre esultava per la rete dei suoi, ha rotto la sua T-Shirt per via dei muscoli troppo potenti. Un taglio alla divisa che è stato accolto con ilarità e curiosità dai tanti appassionati. “Troppe proteine per Leon”, ha scritto qualcuno. “Ora Goretzka è troppo muscoloso pure per la sua maglia”. “Incontenibile persino per i suoi abiti”. Sono questi alcuni dei commenti più divertenti apparsi durante e dopo la sfida del Bayern Monaco.