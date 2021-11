Il bel gesto di Grifo: cade in area e ammette di non aver subito fallo da rigor

E' successo ieri durante Friburgo-Eintracht di Francoforte

Il combattivo Friburgo ieri è stato sconfitta in casa dall'Eintracht Francoforte ma un episodio ha meritato più spazio sui giornali del risultato. In Germania si sprecano gli elogi per Vincenzo Grifo. L'esterno italiano si è reso protagonista di un gran bel gesto. Dopo essere caduto in area di rigore a seguito di un un contatto con Chandler, Grifo ha aiutato l'arbitro Florian Badstübner a prendere la giusta decisione, ammettendo di non aver subito il fallo che avrebbe portato alla concessione del penalty. Il giocatore del Friburgo ha parlato dell'episodio poi a DAZN: "Non ho avuto la sensazione che mi avesse toccato, quindi ho voluto subito spiegare che non c'era nessun rigore. Voglio essere onesto, anche se ci avrebbe aiutato per il risultato. Noi vogliamo vincere ma solo in modo onesto".