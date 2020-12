Il Boca Juniors vince ma l’attenzione è tutta per… il look di Tevez

Netto 3-0 da parte del Boca Juniors contro l’Huracan. Due reti di Ramon Abila e un gol di Obando hanno permesso agli Xeneizes di vincere agevolemente anche senza il loro uomo migliore Carlos Tevez. Il 10 argentino non era disponibile per giocare ma ha comunque seguito i suoi dalla panchina osservando attentamente ogni momento del match.

Peccato che, nonostante il suo mancato impiego, sia stato proprio l’Apache a far parlare di sé. Il motivo? L’outfit scelto per seguire la sfida. Sui social, infatti, i media argentini e i tanti appassionati si sono concentrati sul vestiario molto particolare del calciatore. Tevez si è presentato con un completo maglia e pantalone davvero originale. Colori come quelli del Boca ma che evidentemente non ha convinto.

“Perché Tevez è in piagiama?”, ha scritto qualche utente sui social. Tanti i commenti anche ad un post Instagram del media TycSports che segue con attenzione le vicende di casa Boca che, oltre a concentrarsi sulla partita ha voluto chiedere ai fan la loro opinione sul look del numero 10.