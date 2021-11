Il Borussia Dortmund pronto a scommettere su Haaland, Kehl: “100 euro che resta”

Il futuro dirigente dei gialloneri crede che il bomber non partirà nella prossima stagione

Curioso scambio di vedute tra il futuro direttore generale del Borussia Dortmund ed ex centrocampista dei gialloneri Sebastian Kehl e la Bildnel corso di un'intervista. Il dirigente ha parlato in modo piuttosto significativo riguardo il futuro del bomber norvegese Erling Haaland dato per partente nella prossima stagione da tutti i media ma non, evidentemente, dalla società tedesca che conta molto sul suo centravanti.