Il Borussia Dortmund si gode la sua nuova stella: Bellingham è il più giovane marcatore in 110 anni di storia

Gli sono bastati trenta minuti per entrare nella storia del Borussia Dortmund. Il nuovo acquisto dei tedeschi Jude Bellingham, talentuoso inglese di 17 anni, è già entrato nei libri dei record per il club giallonero. Nel corso della gara di Coppa di Germania, valida per il primo turno del torneo, poi vinta 5-0, il prodigio appena arrivato dal Birmingham ha già lasciato la sua impronta.

Bellingham: più giovane marcatore in 110 anni di storia

Da un talento all’altro. Il Borussia Dortmund si riscopre club ricco di fuoriclasse e giovani promesse. Dopo aver fatto brillare Sancho, ora corteggiatissimo dai top club del mondo, e aver acquistato anche il bomber Haaland, ecco Jude Bellingham, 17enne di grande prospettiva.

Nel 5-0 al Duisburg, l’ex Birmingham è diventato il più giovane marcatore nella storia del club giallonero. Un altro traguardo straordinario per il ragazzo, che era diventato solamente pochi giorni fa, il più precoce a segnare anche con la maglia dell’Under-21 dei Tre Leoni. Sui social i complimenti della società e la risposta piena di orgoglio da parte del giocatore.

INCIDENTE PICCANTE PER LA MOGLIE DI UN EX CALCIATORE