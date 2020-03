Il Brasile ferma il calcio: stop a tempo indeterminato a tutti i campionati

“Siamo consapevoli e prediamo le nostre responsabilità nella lotta contro l’espansione di Covid-19 in Brasile“. Lo ha affermato il presidente del CBF Rogerio Caboclo. Il calcio brasiliano, dunque, si ferma di fronte all’emergenza crescente del Coronavirus. L’appello lanciato dal Gremio e da altri club trova una piena realizzazione. Ora resta da comprendere la durata effettiva dello stop dato che al momento non è stata stabilita una data in cui sarà possibile tornare in campo. Inoltre andranno valutate le conseguenze inevitabili sulle varie classifiche. La CBF ha poi precisato in una nota: “In relazione ai campionati statali, le Federazioni calcistiche statali, le entità organizzatrici, prenderanno decisioni specifiche per ogni competizione, secondo la loro autonomia locale”.